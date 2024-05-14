Бочка с неизвестным веществом напугала жителей Сибири В Новосибирской области на берегу реки Берди нашли бочку с неизвестным веществом

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В Новосибирской области нашли бочку с неизвестным веществом на берегу реки Берди, всего в 25 метрах от садовых домов, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Для исследования загадочной тары были вызваны специалисты в специальной защитной одежде, которые изучали ее более двух часов.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники Агентства радиационной, химической и биологической защиты, чтобы выяснить природу жидкости. Пока неизвестно, как эта бочка попала на берег и что именно находится внутри нее, так как никаких надписей на ней не было обнаружено.

Ранее на территории Новодевичьего монастыря археологи обнаружили древние надгробные плиты. Находку сделали во время работ по снижению уровня грунта на месте разрушенного в 1930-х годах кладбища. По данным ученых, найденные захоронения относятся к XVI–XVIII векам.

Кроме того, при работе на транспортном обходе Красноярска неподалеку от моста через реку Енисей рабочие ранее нашли кость огромного размера. По предварительной версии, она могла принадлежать мамонту. Артефакт передали специалистам для дальнейшего исследования.

Также Telegram-канал Baza сообщал, что в сливном бачке туалета военного госпиталя имени Бурденко в Москве нашли две боевые гранаты Ф-1. Канал уточнил, что на боеприпасах обнаружены следы коррозии, это может значить, что они лежали в бачке годами.