Блогершу из Новосибирска пограничники заподозрили в подмене детей

https://static.news.ru/photo/d6fc5a9c-a728-11eb-b603-96000091f725_660.jpg Марина Трубицына Фото: maripulya/instagram.com

Многодетной маме и блогерше из Новосибирска Марине Трубицыной пришлось доказывать родство с своими детьми на российской границе. Инцидент произошёл в аэропорту Екатеринбурга. Пограничники не смогли идентифицировать её сыновей по снимкам в загранпаспортах, сообщает «КП-Новосибирск».

Как рассказала женщина изданию, она возвращалась с двумя детьми трёх и шести лет из Турции в Екатеринбург, так как рейсов до Новосибирска не было. Перелёт прошёл хорошо, однако на российской границе начались проблемы. У пограничников вызвали вопросы снимки детей в загранпаспортах, поскольку на них мальчикам всего полгода и месяц.

Трубицына рассказала, что когда они были маленькие, специально сделала детям биометрические загранпаспорта, тогда у сыновей сканировали сетчатку глаза. Ей обещали, что документы можно будет не менять 10 лет.

Проверяющая заявила, что дети не похожи на тех, кто на фото. И это естественно, ведь Луке мы делали документы, когда ему был один месяц, а Якову — полгода. Сотрудница погранслужбы не понимала, как должна идентифицировать их. Говорит: «Они у вас в паспортах чёрные, а в жизни белые. Вы их что, подменили»? — поделилась Марина.

Кроме того, оказалось, что у пограничников просто нет специальной техники, чтобы проверить сетчатку глаза. В результате сотрудница службы заявила, что они вынуждены задержать семью. После долгого выяснения блогерше всё же с трудом удалось убедить погранконтроль, что это её сыновья.

По словам женщины, она не понимает, почему должна была доказывать родство со своими же детьми. Она всегда летала с этими документами, и нигде не было проблем. Трубицына также считает, что детям могли элементарно задать стандартные вопросы «как их зовут» и «с кем они летят».

Ранее в аэропорту Внуково задержали гражданина одной из стран Африки. Мужчина пытался дать взятку пограничнику в аэропорту Внуково, чтобы провести через контроль пятерых своих соотечественников с поддельными документами. Африканца заключили под стражу. Нелегалы следовали транзитом через РФ с фальшивыми бумагами и планировали за деньги беспрепятственно пройти все виды контроля.