Блогершу-благотворительницу задержали с крупной партией наркотиков SHOT: многодетную мать задержали с двумя килограммами мефедрона в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Подмосковья задержали с двумя килограммами мефедрона, когда она ехала на своей Lada в деревне Марково, пишет Telegram-канал SHOT. Полицейские остановили автомобиль по наводке и обнаружили под пассажирским сиденьем в салоне блогерши-благотворительницы расфасованные в два пакета запрещенные вещества.

Женщину поместили в изолятор, уголовное дело завели по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. По данным Telegram-канала, подозреваемая — 32-летняя мать троих детей, владеющая фермерским хозяйством, в котором насчитывалось около 100 голов домашнего скота и птиц. В соцсетях она прославилась тем, что раз в месяц раздавала многодетным семьям по поросенку и несколько цыплят.

Ранее в Москве задержали гражданина Нигерии, у которого при досмотре обнаружили 28 закладок мефедрона. Запрещенные вещества 21-летний иностранец прятал в трусах. Общий вес изъятого составил 42 грамма.

В Подмосковье заключили под стражу двух пенсионерок по подозрению в сбыте героина. На месте работы одной из злоумышленниц полицейские обнаружили три пакета с героином. Она хранила их в канализационной насосной станции в поселке Быково. У второй подозреваемой изъяли 34 свертка с наркотиком. Общая масса вещества составила более 500 граммов. По версии следствия, женщины забирали товар в тайниках, а затем продавали его через закладки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.