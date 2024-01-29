Известный рэпер и боец поп-ММА избил 18-летнего петербуржца Рэпера и бойца поп-ММА Тарасова задержали за драку в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала блогера, рэпера и бойца поп-ММА Корнея Тарасова за драку на Лиговском проспекте, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент пролизошел после концерта в клубе «Грибоедов». В потасовке пострадал 18-летний юноша.

Пострадавший рассказал, что увидел 33-летнего Тарасова, когда гулял вместе со своими друзьями по Лиговскому проспекту. Группа молодых людей узнала популярного блогера, но ему это не понравилось. Мужчина набросился на них с кулаками.

Блогера доставили в 76-й отдел полиции. По предварительным данным, во время нападения он был пьян. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин примет участие в поп-ММА-боях 16 февраля в Дубае. Организаторы Kuma Team опубликовали бэкстейдж-ролик со съемок промо к мероприятию. Милохин проведет первый боксерский бой на турнире Alpha Fight Series с индийским блогером Аджмалом Ханом. Подготовкой российского блогера к боксу занимается тренер Зорик Степанян. Он объяснял, что бой будет адаптирован под подготовку участников.

До этого Милохин рассказал, что перед боем провел процедуру выпускания крови. Речь идет о хиджаме — древней восточной медицинской практике.