Участницу шоу «Четыре свадьбы» объявили в федеральный розыск МВД России объявило в розыск блогера Миннегалееву по уголовной статье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогера и участницу шоу «Четыре свадьбы» Илюсу Миннегалееву из Татарстана объявили в розыск по уголовной статье, передает ТАСС со ссылкой на информацию в базе МВД России. По какой статье разыскивают женщину, не уточняется.

Миннегалеева Илюса Фанисовна. Разыскивается по статье УК, — указано в базе МВД.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Миннегалееву могут разыскивать по делу о мошенничестве. Как пишет газета «Коммерсант», с февраля 2023 года блогер вместе с семьей проживет в ОАЭ. По информации издания, Миннегалееву обвиняли в обмане покупателей дешевых туров в Дубай. Предположительно, сразу после получения денег блогер и ее муж перестали выходить на связь.

Адвокат Руслан Нагиев заявил изданию «Татар-Информ», что следующим шагом может стать объявление Миннегалеевой в международный розыск. По его словам, вопрос об этом встанет, если выяснится, что блогер находится за пределами РФ. По данным «Татар-Информ», от действий блогера пострадали чуть менее тысячи человек, а общий ущерб превысил 25 млн рублей. Сообщается, что после массовых жалоб жителей Татарстана в полицию и СК против Миннегалеевой завели уголовное дело.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что религиозная группа «Братство Морозов — Златоуст» во главе с челябинским экс-депутатом Александром Моровым потребовала от блогера Mellstroy 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за мат на стримах. Блогера обвинили в пропаганде асоциального поведения и употреблении нецензурной лексики в общественных местах.