Блогер Варламов прокомментировал очереди в поликлиниках Екатеринбурга

Блогер Илья Варламов раскритиковал реакцию начальника полиции Свердловской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова на огромные очереди в медучреждениях Екатеринбурга. Варламов обратил внимание на то, что Мешкова возмутили не очереди в поликлиниках, а опубликованные фотографии, пишет «КП-Екатеринбург».

Можно подумать, что Александра Мешкова расстроило, что его сотрудники вынуждены часами стоять на улицах, чтобы сдать ПЦР-тест или попасть на приём к врачу, но нет. Генерала возмутило, что снимки попали в СМИ. Кто-то вынес сор из избы, — высказался Варламов.

По мнению блогера, Мешков распорядился пресечь распространение таких снимков в Интернете, так как он считает, что если фотографий не будет, то и очередей тоже не будет.

Ранее сообщалось об огромных очередях в поликлиниках Подмосковья. Потоки больных в поликлиниках теперь разделены на две группы, терапевты работают с восьми часов утра до восьми часов вечера, а плановый приём узкопрофильными специалистами ограничен.