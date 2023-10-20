Блогер разглядел реабилитацию нацизма на муралах в Курске

Фото: vk.com/46kursk

Курский блогер Юрий Иванов увидел реабилитацию нацизма на новых муралах в центре города, однако теперь им самим могут заинтересоваться правоохранительные органы, заявила изданию «Подъем» министр культуры области Юлия Полетыкина. Активиста возмутило присутствие на изображениях только фашистов и их техники, однако чиновница уверяет, что на верхней части граффити есть и советские солдаты, и отечественный танк.

На граффити изображены фрагменты диаграммы «Огненная дуга» художников студии Грекова. Также на этом граффити заколлажированы надпись «Герои огненной дуги», даты сражений, орден Отечественной войны. И композиционно, по задумке дизайнера, верхнюю часть мурала занимают фото победителей — советские солдаты. Просто вырвано из контекста, — сказала она.

Полетыкина добавила, что нанесение этих композиций на стены домов, которое еще не завершено, проводится в рамках проекта президентского фонда культурных инициатив «Гуманитарный мир», а потому сомнений в правильности образов быть не может.

Министр культуры Курской области назвала высказывания блогера хайпом высказала мнение, что заказчиков подобной «дискредитации» должны проверить «соответствующие органы».

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