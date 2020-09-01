Блогер призвал проверить законность ЛГБТ-акции в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/a20770ce-ec34-11ea-805c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и администрацию президента РФ с призывом проверить законность запланированной в его городе на 7 сентября акции гомосексуалистов под названием «Неделя гордости ЛГБТ».

По его данным, представители этого сообщества намерены «с песнями-плясками» рассказать о «местах гордости» ЛГБТ в Екатеринбурге, провести экскурсии по городу и потанцевать. При этом, среди спонсоров этой акции блогер обнаружил консульство Великобритании и Фонд Ройзмана. Колясников призвал проверить законность проведения такой акции с точки зрения запрета пропаганды гомосексуализма, действующего в РФ, и статьи об ограничениях массовых мероприятий в Свердловской области в связи с пандемией коронавируса, сообщает «Царьград».

Как писал NEWS.ru, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин провёл акцию в День воздушно-десантных войск в Ярославле. Он встал с флагом ЛГБТ и плакатом «Геи тоже служат в ВДВ» перед празднующими десантниками. Молодого человека защитили сотрудники полиции, однако нападавшие успели три раза ударить его по голове и три раза в живот, передаёт 76.ru. После этого у него остались две ссадины, а также оказались сломаны очки. Активист обратился к врачам после ЧП, а также написал заявление в полицию. Силовики уже допросили участников конфликта и сейчас проводят проверку.