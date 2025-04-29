Блогер получил штраф за пост о мазуте на пляже в Крыму Блогера Озаровского оштрафовали на 15 тысяч за пост о мазуте на побережье Алушты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер из Анапы Юрий Озаровский получил штраф за удаленные посты на побережье Крыма, он сам сообщил об этом в Telegram-канале. По словам мужчины, в публикации он показал мазут, который якобы прибило на камни. После этого им заинтересовалась полиция.

При прогулке были сняты замазученые камни на набережной. У меня, как у человека, который убирал этот мазут, видел, как он выглядит, было желание, чтобы эти камушки убрали. За это на меня был составлен административный протокол, — рассказал мужчина.

Как выяснилось, суд назначил Озаровскому 15 тысяч рублей по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Блогер намерен оспорить это решение, также он начал сбор денег, чтобы нанять юриста.

Ранее стало известно, что не менее 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания. Пресс-служба Роспотребнадзора уточнила, что морская вода и песок там не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В ведомстве подчеркнули, что на пляжах проводится ежедневный мониторинг, также контролируется качество питьевой воды, воздуха и морепродуктов. В ближайшее время специалисты усилят проверки в зоне рекреации.

До этого глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что отели Анапы, несмотря на возможное снижение цен до 50%, столкнутся с серьезными трудностями в привлечении туристов. Из-за загрязнения пляжей будет невозможно открыть курортный сезон, пояснил он.