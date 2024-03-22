Дискредитировавший армию блогер отправился за решетку СК: в Сочи арестовали блогера за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали 37-летнего жителя Сочи по подозрению в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый распространял в открытом доступе для свободного просмотра в своем Telegram-канале ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на допросе мужчина дал признательные показания. Продолжается расследование, проводится сбор доказательств.

Ранее Федеральная служба безопасности провела операцию по предотвращению теракта в Запорожской области. По данным ведомства, 40-летний россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, планировал устроить взрыв в Бердянске накануне выборов президента РФ. Злоумышленник был убит при задержании, уточнили в спецслужбе.

Также в Москве 37-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела из-за финансирования террористической организации. Следователи установили, что злоумышленница перевела на ее счета более 400 тысяч рублей.