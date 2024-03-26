Блогер из Приамурья «похоронил» друга в «Крокусе» и начал сбор денег «112»: амурский блогер начал сбор денег, наврав о смерти друга в «Крокусе»

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал «112» пишет, что блогер из Амурской области солгал подписчикам, что его друг погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле», и под предлогом этого начал сбор денег пострадавшим. По сведениям канала, информация дошла до «умершего», который в итоге обратился в полицию.

Как пишет канал, москвич Дмитрий Чурилов узнал, что блогер Принц Юриэль (Юрий Деканов) сообщил о его смерти, когда ему начали приходить сообщения от скорбящих знакомых. Выяснилось, что Дмитрий не знаком с блогером.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что мошенники нашли способ использовать опубликованные данные пострадавших во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, с помощью этих сведений они создают в социальных сетях или мессенджерах фейковые личные страницы граждан для сбора средств от их имени.

До этого в пресс-службе «Крокус Сити Холла» предупредили, что россиянам начали поступать звонки и сообщения от мошенников, выдающих себя за сотрудников концертного зала. Они просят перевести деньги на помощь пострадавшим при теракте. Представители «Крокуса» заявили, что не собирают средства и не выходят на связь с теми, кого затронула трагедия.