Близкий друг экс-премьера России отправился на рыбалку и пропал Близкий друг экс-премьера Степашина пропал во время рыбалки в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Экс-глава петербургского муниципального округа Красное Село Николай Колошинский пропал во время рыбалки, сообщило издание 78.ru. По его данным, 77-летний мужчина 13 июня поехал на отдых и перестал выходить на связь. Бывший премьер России Сергей Степашин в интервью неоднократно называл Колошинского близким другом.

Согласно предварительным данным, экс-чиновник на моторной лодке двигался в сторону моря. По одной из версий, мужчина мог удариться и выпасть из судна, когда проплывал под низким мостиком. Спасателей на место вызвал рыбак, который увидел пустую лодку. Колошинского в настоящее время ищут водолазы.

Ранее житель Санкт-Петербурга упал в Неву во время празднования Дня города, его, уже без сознания, вытащили из холодной воды очевидцы. 59-летний мужчина попал в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. Отмечается, что, судя по его соцсетям, петербуржец нередко фотографируется, забравшись повыше или сидя на ограждениях. Происшествие случилось в ночь на 1 июня на Дворцовой пристани.

До этого жительница Петербурга упала в Дудергофский канал. На помощь ей пришли спасатели на лодке. Один из них прыгнул в воду и помог доплыть до набережной, где уже находились пожарные с лестницей. Жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает.