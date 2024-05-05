Жителям Севастополя объяснили звуки стрельбы близ города Развожаев: в Севастополе флот проводит тренировку со стрельбой

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Жители Севастополя могут слышать звуки стрельбы, предупредил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что это в районе Северного и Южного молов проходят тренировки флота, в самом городе все спокойно.

Ориентировочно до 20:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно, — написал губернатор.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что празднование Дня Победы и 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков пройдет в Севастополе без парада и акции «Бессмертный полк». По его словам, власти постараются соблюдать меры безопасности в ходе большого количества локальных мероприятий.

В рамках празднования состоятся встречи с ветеранами, планируется онлайн-конференция с севастопольцами и будут организованы выставки, сообщил Развожаев. До конца года в регионах РФ будут проходить различные мероприятия, посвященные городу-герою Севастополю, констатировал он.

Также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что праздничные фейерверки в регионе на День Победы отменены из-за «общей совокупности обстоятельств». Он добавил, что центральный штаб «Бессмертного полка» России также отказался от проведения шествия в очном формате в этом году.