Близ Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9

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В ночь на среду, 26 июля, сейсмологи зарегистрировали в районе Курильских островов землетрясение магнитудой 4,9, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. Там отметили, что эпицентр стихии находился в Тихом океане.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 26 июля в 00.51 (16.51 мск вторника). Эпицентр находился в Тихом океане в 172 километрах восточнее курильского острова Матуа, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

По имеющимся данным, в населенных пунктах островов Курильской гряды толчки не ощущались, угроза цунами не объявлена.

24 июля сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 на Камчатке. Эпицентр располагался в 58 километрах от села Тиличики в административном центре Олюторского района на Камчатке.

Ранее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила, что землетрясение произошло на границе Таджикистана и Афганистана, его магнитуда составила 5,7. Информация о разрушениях не поступала.