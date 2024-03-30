Благотворительный концерт у «Крокуса» начался с минуты молчания

Благотворительный концерт начался у стихийного мемориала рядом с подмосковным «Крокус Сити Холлом», где 22 марта произошел теракт, передает ТАСС. Память погибших в этой трагедии почтили минутой молчания. Ее отсчет начался в 19:52 по московскому времени — примерно во столько произошел теракт.

Пространство возле сцены заполнено зажженными свечами, которые выложены в форме журавлей. Во время минуты молчания на фасаде «Крокуса» был запущен видеоряд с улетающими в небо птицами. После этого на здании появились фотографии людей, погибших в теракте.

Первым на сцену поднялся музыкальный коллектив под руководством российского дирижера Валерия Гергиева. На время панихиды и концерта в память о жертвах у подмосковного зала усилена охрана. Она распределяет нескончаемые потоки людей, которые несут цветы и игрушки к мемориалу погибшим.

До этого у зала состоялась панихида, которую провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он выразил соболезнования от имени патриарха Кирилла семьям погибших в теракте. По последним данным, в результате трагического события погибли 144 человек, их тела не опознаны до конца. Еще 551 человек числится пострадавшим.