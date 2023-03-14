Благодарная пенсионерка из Бурятии связала носки Путину

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Жительница Бурятии хочет лично отблагодарить президента России Владимира Путина за решение жилищного вопроса и подарить ему носки, которые она связала для главы государства. Она рассказала «МК в Бурятии», что ищет встречи с лидером страны уже 13 лет, но пока получала от депутатов и министров только отписки.

Уважаемый Владимир Владимирович! <...> В течение 13 лет я написала уйму писем и в Москву, и передавала с депутатами, с министрами, с хамбо ламой, но ответа до сих пор нет, одни отписки. Я очень хочу пожать вам руку в благодарность от бамовцев, так как с начала БАМа переселилось около пяти тысяч человек. Я даже вам носки связала как от дочери бурятского народа. Очень желаю встретиться с вами, желаю вам крепкого здоровья и жить до ста лет, — обратилась пенсионерка к президенту.

Проблемы с жильем у женщины возникли после 90-х, когда БАМ, где вместе с мужем пенсионерка прожила 20 лет, пришел в упадок. Она обращалась в различные инстанции с просьбой решить проблему с переселением, так как возможности жить и работать из-за разрушенной инфраструктуры в некогда процветающем месте не было. В 2010 году пенсионерка обратилась лично к Путину, который на тот момент был председателем правительства России, а через месяц получила ответ, что ее проблему решают. Уже через год женщина смогла переехать в центр Улан-Удэ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подарил Путину несколько плиток горького шоколада «Алёшка». Глава региона пояснил, что лакомство посвящено мальчику, который выходит к дороге встречать участвующих в СВО российских солдат.