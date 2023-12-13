Бизнесвумен со Ставрополья заработала миллионы на нелегальном зоопарке «112»: на Ставрополье бизнесвумен заработала 33 млн на нелегальном зоопарке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бизнесвумен со Ставрополья заработала 33,5 млн рублей на нелегальном контактном зоопарке, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что изначально она приобрела земельный участок в 3 тысячи кв. м под строительство жилья. Обустроенный там зоопарк не имел лицензии, возбуждено уголовное дело.

Канал отмечает, что на купленном участке женщина поселила альпак, лам, коз и пони. Зоопарк имел хорошие отзывы, посетители не жаловались на плохие условия содержания животных.

Ранее следователи ФСБ проверили рестораны Москвы и выявили нелегальную продажу более восьми тонн краба. Как сообщили правоохранители, ущерб государству составил порядка 50 млн рублей. Часть персонала столичных заведений была допрошена следователями. Следствие утверждает, что рестораторы в сговоре с поставщиками купили краба по не соответствующим действительности ветеринарным документам без прохождения санитарных процедур.

До этого в Астрахани двух тигрят и двух львят, которых изъяли у контрабандиста на границе с Казахстаном, передали в местный зоопарк «Баба Фрося». Известно, что маленьким хищникам примерно один месяц от роду. Мужчину с экзотическими животными задержали на пограничном пункте «Караузек». Разрешительного сертификата у нарушителя не оказалось. Пограничникам он смог предъявить лишь паспорта без каких-либо сведений об идентификации животных.