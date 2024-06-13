Бизнесмены помогли незаконно остаться в России свыше тысячи мигрантам В Хабаровске задержали бизнесменов за легализацию свыше тысячи мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Хабаровске задержали двоих бизнесменов, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. Предполагается, что их услугами воспользовались свыше тысячи человек, они смогли остаться в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Известно, что предприниматели занимались этим с 2020 года. Пока им вменили незаконную легализацию не менее 26 граждан Киргизии.

По оперативным данным, к ним обращались свыше тысячи иностранцев: киргизы — за договорами для продления пребывания, узбеки и таджики — за договорами для продления патента на два года, — отметил источник.

Для всех категорий они оформляли регистрацию по месту пребывания. Обыски и задержания прошли еще в марте. Уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» направлено в суд.

Ранее в Туле по подозрению в организации незаконной миграции задержали 15 человек. В их числе — начальник миграционной службы, его заместитель и несколько подчиненных. С 2020 по 2023 год они незаконно поставили на учет порядка 700 иностранцев. Возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге также ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции, легализовавший свыше семи тысяч иностранцев. Организованная группа состояла из 18 человек, доход каждого участника мог составлять до миллиона рублей. Документы злоумышленники выдавали в основном поддельные.