Бизнесмены Москвы призвали изменить список объектов с повышенным налогом

https://static.news.ru/photo/ae8c7c74-3863-11eb-b738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора Россия» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не расширять список объектов для налогообложения по кадастровой стоимости «в связи с беспрецедентной экономической ситуацией». Перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2021 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, правительство Москвы утвердило 24 ноября. Если в 2020 году в него входило около 33 тысяч помещений, то в 2021-м их число увеличится до 37 тысяч.

Экономическая ситуация, вызванная эпидемиологической обстановкой, поставила бизнес в сложное положение. В подавляющем большинстве отраслей наблюдается ухудшение финансовых показателей. Дополнительная налоговая нагрузка усугубит состояние бизнеса, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, — цитирует РБК письмо, подписанное председателем Московского городского отделения «Опоры России» Александром Жарковым.

По мнению московского бизнес-сообщества, кадастровая стоимость недвижимости в данный момент существенно превосходит её рыночную стоимость, и расчёт налога таким образом будет экономически несправедлив.

По данным «Опоры России» расширение перечня в этом году произошло за счёт жилых помещений, гаражей, машиномест, нежилых объектов на земельных участках для ЛПХ или ИЖС и объектов незавершённого строительства. Однако, по словам управляющего партнёра Consul Group Сергея Пивоварчика, эти объекты не были включены в перечень, поскольку они начали облагаться налогом от кадастровой стоимости независимо от наличия их в списке.

В департаменте экономической политики и развития Москвы пояснили, что изменения в налогообложении были необходимы, чтобы сделать невозможными существующие схемы по минимизации налога на имущество физических лиц путём регистрации недвижимости на организации.

По подсчётам Consul Group, в обновлённый перечень несправедливо попали около 500 объектов: производственных зданий, образовательных учреждений, котельных, АЗС, складов, спортивных объектов, КПП, сараев и трансформаторных подстанций.

Помимо расширения перечня объектов, по которым нужно платить налог от кадастровой стоимости, для московских предпринимателей каждый год растёт и ставка налога. В 2014 году она составляла 0,9%, в 2020-м — 1,7%. Ставка на 2021 год определена в 1,8%.

Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин заявил, что проверки бизнеса в Москве на соблюдение противоэпидемических мер не являются «разовой акцией». По словам градоначальника, власти города намерены сохранить проверки до конца эпидемии коронавируса. Как отметил Собянин, власти обязательно будут жёстко и системно контролировать соблюдение принятых мер.

Ранее Сергей Собянин назвал «неприемлемыми и невозможными» такие «крайние меры», как введение комендантского часа и запрета на передвижения из-за коронавируса. По его мнению, соблюдение принятых в столице мер по борьбе с распространением заболевания должно помочь не допустить тотального локдауна. При этом он не исключил дальнейшие точечные ограничительные меры.