Бизнесмены избили полицейских во время пожара Во время пожара в Мытищах бизнесмены избили полицейских, которые не подпускали их к огню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время пожара в мытищинском торговом центре сотрудники полиции оцепили территорию и не давали прохожим подходить близко к пожару, но несколько владельцев торговых точек попытались прорваться в горящее здание, сообщает «Московская соцсеть». Отмечается, что бизнесмены вступили в драку с полицейскими, троих задержали.

Сотрудники ППС отгоняли их от горящего ТЦ, на просьбу отойти за ограждение владельцы торговых точек грозили полицейским проблемами на службе и увольнением, срывали погоны с формы и избили.

Накануне в подмосковных Мытищах вечером 22 августа произошел пожар в двухэтажном ТЦ «М-Юни». Отмечается, что троих сотрудников близлежащего кафе эвакуировали, пострадавших нет. На месте работают пожарные бригады.