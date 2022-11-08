Бизнесменов из новых регионов планируют включить в единый реестр юрлиц В Госдуме предложили внести бизнесменов из новых регионов в единый реестр юрлиц России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы на заседании 8 ноября рассмотрели законопроект о включении бизнесменов из присоединенных к России территорий в национальную правовую систему, передает «Парламентская газета». Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников предложили внести информацию об организациях из реестров ДНР и ЛНР в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), после чего они в течение следующего года смогут продолжить работу без регистрации. После этой даты деятельность организаций, которые не успели зарегистрироваться, будет запрещена. В Херсонской и Запорожской областях это произойдет только после 30 июня 2024 года.

Данный закон касается также и индивидуальных предпринимателей. Данные, которые содержались о них в реестрах новых республик, будут внесены в ЕГРЮЛ, а предприниматели смогут продолжить свою деятельность без регистрации до 30 июня 2023 года. После этого для продолжения предпринимательской деятельности им следует зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке.

В Госдуму ранее внесли законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые брали обратившиеся за кредитными каникулами граждане до своей мобилизации и участия в спецоперации на Украине. Информация об этом содержится в базе данных парламента. Документ был разработан депутатами Орловского облсовета для дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу, и для членов их семей.