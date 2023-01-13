Бизнесмена в Сибири судят за то, что на его участке чуть не погиб вор

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Вор пытался украсть металлолом из постройки на участке бывшей АЗС в Тогучине, но во время кражи на него рухнула потолочная плита, когда он бил кувалдой по несущей конструкции, пишет «КП — Новосибирск». На крики жулика сбежались местные жители, которые вызвали скорую. Злоумышленника госпитализировали, врачам пришлось ампутировать ему ступню. А под статью попал владелец участка Михаил, которого обвинили в причинении вреда здоровью по неосторожности. Вор при этом сознался, что уже не первый раз промышляет подобным.

Я видел, что на крыше лежат швеллеры, за них я мог получить около 10 тысяч рублей. Взял с собой из дома кувалду, ей и стал выбивать металлический столб-опору. Ударил кувалдой всего два раза и понял, что на меня стали падать плиты с потолка. Одна из плит рухнула на ногу. Я не мог пошевелиться, стал кричать, — рассказал в суде злоумышленник.

Хозяин участка не стал писать заявление в полицию. По словам Михаила, ему стало жалко вора. При этом ущерб из-за обрушения здания, по его словам, составил 612 тысяч рублей. А через несколько дней предпринимателя вызвали на допрос к следователю и предъявили обвинение по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Почему у следствия возникли претензии к предпринимателю? Там отвечают: он не ограничил доступ в ветхое здание, и туда мог попасть любой. Да, пострадал вор, но теоретически мог получить травмы и другой человек, — отмечается в статье.

Первый мировой суд в итоге оправдал бизнесмена, но это решение обжаловала прокуратура. Теперь дело вернули на рассмотрение.

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