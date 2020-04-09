Бизнесмена похитили в Туле для рейдерского захвата

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Тульские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения предпринимателя, которого вынудили подписать документы о продаже части в уставном капитале фирмы.

По данным пресс-службы областного СК, трёх подозреваемых задержали в Московской области. Установлено, что , 8 апреля возле дома 16 по Красноармейскому проспекту в Туле они похитили мужчину и увезли его в другой район города, где, угрожая расправой, заставили подписать документы.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил требования похитителей, — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений и вымогательстве с применением насилия. В отношении подозреваемых решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее NEWS.ru писал, что число возбуждённых в России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами предприятий, за год увеличилось на 135%. Количество выявленных правонарушений указанного характера превысило сотню.