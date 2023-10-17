Бизнесмена едва не засудили за травму вора, пытавшегося его обокрасть В Новосибирске бизнесмена оправдали за травму вора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске суд оправдал местного предпринимателя Михаила Сайферта, обвиненного в том, что на принадлежащем ему участке получил травму вор, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказал изданию бизнесмен, злоумышленник пытался украсть металлический столб-опору, но оказался придавлен упавшей бетонной плитой.

Как пишет издание, 21 июля 2021 года вор залез на принадлежащий бизнесмену участок в райцентре Тогучин с целью украсть металлический столб-швеллер на крыше полуразрушенного здания.

Ударил кувалдой всего два раза и понял, что на меня стали падать плиты с потолка. Одна из плит рухнула на ногу, — рассказал следователям пострадавший.

Врачам районной больницы пришлось ампутировать ему ступню, сообщает издание. Предпринимателю же пришлось ездить к следователям на допросы, а затем и в суд. При этом злоумышленник на заседаниях признавал, что сам виноват в произошедшем. Несмотря на то что мировой суд первой инстанции встал на сторону бизнесмена, прокуратура обжаловала решение, потребовав провести экспертизу здания, куда залез вор. И хотя оно к тому моменту было снесено, суд вновь признал предпринимателя невиновным.

Прокуратура отказалась от своих обвинений в связи с отсутствием доказательств моей вины. То есть дело прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, и теперь я вправе потребовать компенсацию. Нервы и здоровье мне потрепали, — признался Михаил Сайферт.

Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Уфы, который ударил девушку-лейтенанта стулом. Сотрудница МВД с коллегами прибыла на вызов местной жительницы, заявившей о побоях со стороны сожителя.