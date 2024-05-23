Бизнесмен из Владивостока чудом выжил, заметив бомбу на машине Предпринимателя из Владивостока пытались убить, заминировав его машину

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В Приморье возбуждено уголовное дело после попытки покушения на 53-летнего местного бизнесмена, передает в Telegram-канале пресс-служба СК по региону. Отмечается, что мужчина, подходя к автомобилю, заметил взрывное устройство.

Предварительно установлено, что 53-летний мужчина, подходя к автомобилю, со стороны водительского сидения увидел предмет с проводом, возле которого лежал камень. Пнув камень, мужчина отбежал на безопасное расстояние, после чего произошел подрыв транспортного средства, — указано в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 23 мая около дома на улице Русской. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и сотрудники экстренных служб, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. Пока следствие не располагает данными о том, кто и почему пытался убить предпринимателя.

Ранее стало известно о нападении на супругу бойца СВО в ее же квартире в Москве. Сообщается, что 17 мая злоумышленник проник в ее жилище на третьем этаже: преступник попытался избить женщину утюгом по голове, но та вытолкала его из квартиры вместе с бытовым прибором. Мужчину задержали по статье о покушении на убийство.