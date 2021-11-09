Бизнесмен из Красноярска рассказал, как привился от COVID-19 в Сербии

Попасть на вакцинацию от COVID-19 в Сербии очень просто, необязательно даже знать сербский язык. К тому же многие русские приезжают в эту страну за иностранной вакциной, заверил ресторатор Владимир Владимиров в беседе с «МК в Красноярске».

Попасть на вакцинацию очень просто. Записался через отель, прихватил с собой паспорт, сел в такси и вперёд — вакцинироваться. Понимать сербский необязательно, легко сориентироваться. К тому же там много русских. Все приехали вакцинироваться, — рассказал Владимиров.

Он отметил, что в прививочных пунктах Белграда есть как зарубежные вакцины, например Pfizer и AstraZeneca, так и российский «Спутник V». Однако иностранные прививки позволяют свободно путешествовать по Евросоюзу из-за признания сертификации, уточнил Владимиров.

Ранее генсек первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос Фемистоклеус сообщил, что в его стране признали российскую вакцину «Спутник V». Несмотря на то что греческое цифровое приложение не распознаёт её QR-код, россияне, сделавшие эту прививку, смогут предъявить на границе сертификат в бумажном виде.