Бизнес подпольного ювелира накрыли под Петербургом ФСБ задержала подпольного ювелира под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Гатчинского района Ленинградской области заподозрили в организации подпольного ювелирного бизнеса, сообщает 78.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ. По данным ведомства, 59-летний мужчина провел аффинаж радиоэлектронного лома, содержащего драгметаллы, в результате получив 552 грамма золота 997 пробы стоимостью 4,5 млн рублей.

Отмечается, что подозреваемый работал на партнеров. Он передал им весь металл и получил за работу 110 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность по изготовлению оружия. По данным правоохранителей, в подпольной мастерской занимались производством самодельного огнестрела. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Доход фигурантов превысил 12 млн рублей, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).