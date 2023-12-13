Бизнес-коуч протаранила екатеринбургское ТЦ на Maserati Mash: бизнес-коуч из Екатеринбурга снесла стену в ТЦ «Алатырь»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бизнес-коуч из Екатеринбурга протаранила торговый центр «Алатырь», сообщил Telegram-канал Ural Mash. Женщина также является супругой владельца одной из компаний-застройщиков ТЦ. По информации канала, причиной аварии стали запотевшие стекла, которые помешали обзору.

На опубликованных кадрах видно, что Maserati женщины насквозь пробило одну из стен ТЦ. Со ссылкой на виновницу аварии канал сообщил, что проблема с пострадавшим магазином уже решена. Известно, что женщина и ее супруг также являются основателями частной школы и родителями троих сыновей.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что в Кузбассе автомобиль, зарегистрированный на бывшего полковника полиции, протаранил магазин. Как передает канал, житель города Югры шел вечером домой и увидел, как внедорожник Lexus влетел в витрину. В публикации уточняется, что за рулем иномарки сидел сын экс-полицейского, в машине также находилась жена бывшего сотрудника правоохранительных органов. По данным Mash, очевидец сделал несколько замечаний виновнику аварии, после чего он накинулся на него с кулаками.