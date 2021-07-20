Битва за Хабаровск

Ровно год назад президент подписал указ об отстранении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с формулировкой «утрата доверия». А 20 июля 2021 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал положительную оценку главы государства деятельности врио губернатора Михаила Дегтярёва, который ещё раз получил «добро» с самого верха на участие в сентябрьских выборах. Между тем, всё не так просто, как кажется.

Как мы помним, именно член ЛДПР был поставлен на Хабаровский край в статусе врио губернатора с одной ясной целью: сбить напряжение, возникшее в регионе, после ареста элдепеэровца Сергея Фургала, сенсационно победившего на выборах в 2018 году. Край вообще долгие годы считался электоральной вотчиной либерал-демократов. Но арест популярного губернатора и вялая защита со стороны родной партии привели не только к многомесячным уличным выступлениям, но и к расколу в среде местных «соколов Жириновского».

Сам Дегтярёв, допустивший немало ляпов в начале своего правления, в последнее время пытается всеми силами изображать патриота края, готового способствовать его процветанию. Вот даже, по его словам, купил в Хабаровске первую в своей жизни собственную квартиру и перевёз семью. Ещё задолго до начала предвыборной кампании дороги края украсили билборды, на которых описывались реализуемые в крае социальные программы. И хотя ссылок на местные власти не было, не стало большим секретом и то, откуда взялись такие наглядные агитплакаты.

Между тем договорённость Дегтярёва с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной о том, что ещё некоторое время параллельно с выпуском денег нового образа и дизайна будут печататься и пятитысячные купюры с изображением достопримечательностей Хабаровского края, выглядела чистой воды пиар-акцией. Мол, Хабаровск и так лишили статуса неофициальной столицы Дальнего Востока, так поддержим его престиж посредствам Гознака. А вот обещание вице-премьера Юрия Борисова обеспечить местные предприятия ОПК дополнительными заказами и способствовать созданию новых рабочих мест — это уже серьёзная поддержка позиций Дегтярёва федеральным центром.

Впрочем, раз Дегтярёв получил официальное благословение на избрание, то серьёзных соперников со стороны «Единой России» у него не будет. Остаётся только местное крыло КПРФ, которое после ареста Фургала перехватило в значительной степени протестную повестку у ЛДПР. Тем более, что в среде самих жириновцев царят раскол и отток из рядов партии. Вдобавок недавняя демонстрация сторонников Фургала, собравшая пока что не более пятисот участников (по официальным данным), может стать первой «ласточкой» новой волны выступлений. А это критический момент для Дегтярёва.

Михаил Дегтярёв khabkrai.ru

К слову, коммунисты определились с собственным кандидатом. Им стал глава крайкома Пётр Перевезенцев, который сходу пообещал дать бой Дегтярёву. И надо сказать, что соперничество может оказаться действительно очень острым. Во всяком случае, стесняться в средствах системные оппозиционеры не будут. К тому же сам Перевезенцев сделал сенсационное заявление: после сентябрьских выборов в партии «начнутся большие перемены». Аналитики тут же спрогнозировали скорый уход бессменного лидера коммунистов Геннадия Зюганова, которому давно прочат кресло сенатора по президентской квоте. А раз так, то успех на региональных выборах может двинуть наверх новые фигуры. И это — серьёзный стимул для дальневосточников.

Но по-прежнему совершает оплошности и сам Дегтярёв. Будучи кандидатом в губернаторы, он, видимо, принял решение быть в тренде и пообещал выдвинуть в сенаторы от края главного врача КДЦ «Вивея» Наталью Белоняеву. Вот только сама медик призналась, что персональной с ней такую честь никто даже не удосужился обсудить. Не прибавит Дегтярёву популярности и тот факт, что сын Фургала будет баллотироваться в Госдуму как независимый кандидат (а не от ЛДПР). Не исключено, что партия просто опасается его поддерживать. Но, с другой стороны, край стал «тыловой базой» для наших олимпийцев, готовящихся к прыжку в Токио. А олимпийская повестка в ближайшие две недели будет доминировать.

Кстати, учитывая неминуемую смену лидерства в ЛДПР, можно говорить и о том, что Дегтярёв будет баллотироваться не только в хабаровские губернаторы. Есть перспективы и получезарнее.