Биолог раскрыл причину нашествия медведей в Подмосковье Биолог Глазков: медведи активны в Подмосковье из-за брачного периода

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В Подмосковье заметили нашествие медведей, это может быть связано с брачным периодом у животных, рассказал в беседе с «Москвой 24» биолог Павел Глазков. По его словам, также медведи могут искать новое место обитания.

Эксперт объяснил, что бурые медведи очень редки в Подмосковье, они даже занесены в Красную книгу Московской области, поэтому, вероятно, косолапые пришли из соседних лесов. Также молодые медведи сейчас ищут новые места, поскольку обычно эти животные не терпят других на своей территории.

Медведи не терпят чужих на своей территории, поэтому молодым приходится искать новые места. Они идут туда, где численность других медведей низкая, — как раз в Московскую область, — отметил биолог.

Глазков добавил, что при встрече с хищником ни в коем случае нельзя убегать, поскольку это может спровоцировать зверя. Вместо этого нужно постараться визуально увеличиться в размере, например, встав на пенек и подняв куртку над головой. После этого можно попробовать медленно уйти.

Если медведь начинает атаковать, нужно набраться смелости и сделать несколько выпадов в его сторону. Это непросто, но деваться некуда. Держим куртку над головой, раскачиваемся и делаем несколько шагов в его сторону, — заключил биолог.

Ранее в Подмосковье медведь пробрался на территорию частного дома. Уточняется, что животное на своем участке заметили жители Дмитровского городского округа.