Биолог предупредил об опасности эпидемий в затопленных регионах Биолог Федоров: на затопленных территориях есть риск распространения малярии

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Паводки всегда приводят к резкому ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на затопленных территориях, заявил директор АНО «Зеленая цивилизация» кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. По его словам, которые приводит РИА Новости, там может распространиться малярия, гепатит и африканская чума.

Он подчеркнул, что затопленные поймы и прогреваемые мелководья дают ресурс для размножения кровососущих насекомых, которые могут быть переносчиками возбудителей инфекционных болезней. Кроме того, эксперт напомнил о затопленных туалетах и выгребных ямах на дачных участках. Это несет риск распространения дизентерии, а также гепатита, пояснил Федоров.

Кроме того, могут быть затоплены природные очаги распространения африканской чумы свиней, в частности у диких кабанов. И, таким образом, вирус этой инфекции может передаваться уже домашним свиньям и вызывать массовый падеж, — предостерег биолог.

Ранее гидролог Михаил Болгов заявил, что в Западной Сибири, на Урале и в Северном Казахстане ожидается экстремальное половодье. По его словам, эти территории еще не были затронуты паводками. Эксперт отметил, что на территории этих регионов скопилось очень много снега зимой, а при его интенсивном таянии половодье будет большим и с последствиями.