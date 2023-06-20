Биолог предложил способ борьбы с тополиным пухом в Петербурге Биолог Ермошин посоветовал властям Петербурга заменить тополя на яблони, липы и ясени

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В Петербурге в самом разгаре сезон тополиного пуха, который грозит городу и его жителям серьезными неприятностями — от проблем со здоровьем до пожаров, рассказал в беседе с «ПолитЭкспертом» кандидат биологических наук, доцент УрФУ Александр Ермошин. По его словам, минимизировать распространение «летнего снега» поможет замена тополей на другие деревья.

На уровне властей города — предложить замену тополей на другие культуры, например, липы, яблони, ясени. В условиях климата Санкт-Петербурга это реально, — отметил ученый.

Как отмечает издание, тополиный пух легко воспламеняется, что зачастую становится причиной серьезных пожаров. Кроме того, в период его активного распространения страдают аллергики. По словам Александра Ермошина, сам пух не является аллергеном, но он может механически раздражать слизистые, вызывая эффект заложенности носа, раздражения глаз и чиханье. Кроме того, благодаря достаточно большой площади пушинок на них оседает пыльца других растений, которая уже может являться аллергеном.

На бытовом уровне обезопасить себя от пуха можно с помощью противомоскитных сеток на окнах, а на улице использовать гигиенические маски, резюмировал эксперт.

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