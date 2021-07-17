Биолог назвал причину введения системы QR-кодов в Москве

QR-коды в местах общественного питания были введены в Москве для того, чтобы увеличить число вакцинируемых от COVID-19. Об этом заявил URA.RU старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, кандидат биологических наук Александр Панчин.

Идея с QR-кодом была создана для того, чтобы подстегнуть людей к вакцинации. Такая лёгкая мера давления на общество, но скорее всего эта тактика оказалась неэффективной, — цитирует его агентство.

Панчин добавил, что ресторан не самое опасное место в России в плане массового скопления людей. Есть места, где люди заражаются больше.

При этом главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев согласился с учёным.

Я приветствую любые способы поддержания охвата вакцинации. Но если меры не работают, надо их менять, делать их более гибкими, использовать различные подходы для стимулирования населения, поощрять его, — резюмировал медик.

Как писал NEWS.ru, мэрия Москвы вовремя приняла решение об отмене QR-кодов для общепита. Это решение позволит спасти огромное количество предприятий от закрытия.