Били ногами три часа. В Улан-Удэ подростки зверски запинали школьницу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Бурятии группа подростков жестоко избила сверстницу за то, что та якобы распускала сплетни — в интернете распространилось соответствующее видео. Участники расправы наносили удары ногами и бросали свою жертву на землю, но та каждый раз продолжала вставать. Вернувшись домой, девушка рассказала обо всем матери, но женщина не стала обращаться в полицию. В итоге о случившемся стало известно только после того, как кадры избиения оказались в Сети. О том, что произошло в пригороде Улан-Удэ, кто виноват и в чем причина нападения — в материале NEWS.ru.

Как стало известно об избиении девушки в Бурятии

На днях по Сети разошлась видеозапись, на которой группа подростков жестоко избивает сверстницу. На кадрах видно, как подростки толкают и бьют ногами коротко стриженную девушку, а когда она падает, поднимают ее и начинают все по новой.

На протяжении почти всего ролика девушка молчит, а нападавшие активно обсуждают происходящее на разных языках, предлагают бить не в тело, а в голову. В какой-то момент подростки решают, что их жертва потеряла сознание, и в этот момент жертва тихо произносит «Нет».

«Я пацанов спать с одного удара отправляю, а оно встает», — комментировал потасовку один из подростков на видеозаписи.

Инцидент случился в пригороде Улан-Удэ — прямо среди жилых домов на перекрестке улиц Юбилейной и Стартовой в улусе Хойтобэе. Местные Telegram-каналы писали, что избиение продолжалось на протяжении порядка трех часов. Один из молодых людей демонстрировал девушке нож и угрожал ей убийством.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правоохранители отреагировали на расправу

По информации бурятской полиции, нападение на 15-летнюю Катю (имя изменено) произошло еще в ночь на 10 июня, однако известно о нем стало только утром 12 июня. Как сообщал местный Следком, вернувшись домой, потерпевшая рассказала обо всем матери, однако та не стала обращаться в правоохранительные органы. Дело было заведено после обнаружения в соцсетях видеозаписи избиения.

«Следственным отделом по Иволгинскому району проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что личности шестерых подозреваемых уже установлены. Им от 14 до 15 лет. Из сообщений в местных чатах можно сделать вывод, что часть из них учится в Хойтобэеской школе (в том числе сама потерпевшая), другая — в школе № 37. По предварительным данным, они избили сверстницу «из личной неприязни». В ближайшее время с ними будут проведены допросы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случившимся заинтересовались в центральном аппарате СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю бурятского управления Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования дела.

Прокуратура Бурятии организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов, ответственных за профилактику подростковой преступности. Известно, что сейчас решается вопрос о постановке подростков на учет и привлечении их родителей к административной ответственности.

За что бурятские подростки избили сверстницу

Telegram-канал «Новости Улан-Удэ и Бурятии» публиковал переписку с одной из предполагаемых участниц избиения. В ней девушка сетует, что Катя распространяла секреты других людей. Она якобы пыталась мирно решить конфликт с потерпевшей, но это не помогло.

«Я с ней общалась раз на раз, мирно выходили, спрашивала ее, зачем она так делает, она сказала: „Ладно, у меня язык длинный“», — делится Света (имя изменено).

По словам девушки, уже на следующий день после этого разговора Катя наговорила ее друзьям плохого про нее, в частности, назвала закладчицей. В итоге побить хотели сначала Свету. Между сверстницами произошел разговор, в ходе которого Катя сказала: «Бейте, я заслужила».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как рассказывали каналу местные жители, один из нападавших (на видео — молодой человек в красных штанах) в прошлом издевался и над другими школьниками. Кроме того, после инцидента 10 июня жертвой компании могла стать еще одна девушка.

«Когда все это случилось, одна из избивших рассказала мне и показала видео. Через некоторое время я поделилась информацией с другим человеком, а он — со всеми остальными. За это меня также хотели избить. Они нападают только ночью, когда мало людей», — поделилась жительница Хойтобэе.

Как на случившееся отреагировали местные власти

Глава республики Алексей Цыденов назвал случившееся безобразным и категорически недопустимым поступком и пообещал привлечь виновных к ответственности. По его словам, напавшие подростки растут в проблемных семьях, некоторые из их родителей в прошлом привлекались к уголовной ответственности.

Детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина взяла на контроль ситуацию в Хойтобэе. Правозащитница рассказала, что обсудила случившееся с главой Иволгинского района. По итогам разговора было решено, что потерпевшей будет оказана психологическая помощь.

«Как детский правозащитник и мама я не приемлю никакое физическое и моральное воздействие на детей. Мое мнение однозначно: необходимо призвать к ответу родителей каждого подростка! Так оставлять нельзя!» — написала Ганькина в своем Telegram-канале.

Фото: deti.gov.ru Детский омбудсмен Бурятии Наталья Ганькина

Что известно об избитой в Бурятии школьнице

Классный руководитель Кати хорошо отзывается о своей ученице, называет школьницу открытым и позитивным человеком. По ее словам, на уроках девушка принимает активное участие в дискуссиях, по любому вопросу имеет собственное мнение.

«Сама по себе она очень открытая, позитивная. Она имеет внутренний стрежень и независимость cуждений. Это вот то, что примечательно в ней, что мне нравится. Очень интересно ее слушать. Она всегда позитивная, у нее есть какая-то задоринка в глазах, она всегда с улыбкой зайдет, всегда пошутит», — сказала женщина в разговоре с изданием «Ариг Ус».

Случалось ли подобное в Бурятии раньше

В январе прошлого года группа подростков избила полуслепую девушку во время перемены в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии. Один из очевидцев рассказывал, что охранник все видел, но не стал останавливать хулиганов. На случившееся обратила внимание омбудсмен Наталья Ганькина, после чего в школе прошла проверка.

Летом того же года толпа набросилась на девушку-подростка в Улан-Удэ. Инцидент произошел возле одного из городских кафе. Причина агрессии не называлась. На кадрах с места происшествия видно, что в потасовке принимали участие не менее десяти человек, а непосредственно избиением занимались четверо. Прокуратура организовала проверку.

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