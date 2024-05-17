«Бил металлической трубой»: подруга спасла подростка от побоев отчима В Кемерово отчим ответит за побои пасынка перед судом

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В Кемерово отчим, который избивал пасынка, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. О ситуации с побоями правоохранителям рассказала мама школьницы, которая дружит с 15-летним мальчиком. Подростка в итоге изъяли из семьи. С матерью и отчимом продолжают жить еще три ребенка.

С февраля 2023 года по март 2024 года мужчина, используя малозначительные поводы, наносил своему несовершеннолетнему пасынку систематические побои, в том числе используя металлическую ложку для обуви, а также металлическую трубу. Мальчик 2008 года рождения рассказал об этом своей подруге, которая поделилась информацией со своей матерью. Женщина немедленно сообщила об этом в правоохранительные органы, — рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Москве отец сломал 17-летнему сыну голень и повредил глаз. Конфликт отца с отпрыском произошел ночью 1 мая. Еле стоящий на ногах мужчина вернулся домой и получил упрек от сына-подростка. Родитель разозлился, схватил ложку для обуви и начал бить сына. На помощь подоспела мать, которая оттащила мужа от сына. Подросток отправился спать, сделав вид, что с ним все в порядке, и только наутро он пожаловался на травмы.