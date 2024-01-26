Бийск остался без воды и света Бийск остался без воды и света из-за аварий и плановых отключений

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Бийск в Алтайском крае остался без воды и света, сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что причиной случившегося стали аварии на трубопроводе и плановые отключения сети электроснабжения. Власти организовали подвоз воды и рассчитывают устранить аварию в течение дня.

На сетях водоснабжения произошло повреждение трубопровода диаметром 1000 мм, которое повлекло за собой отключение холодного водоснабжения в большей части города (кроме Заречья), — сообщили в администрации.

По данным издания «Подъем», в зоне отключения оказались также детские сады и школы. Учебные заведения закрыли, детей перевели на дистанционную форму.

В начале января в округе Варавино-Фактория в Архангельске в −15 градусов 25 домов, в основном многоквартирных, остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Также воды лишились отделение полиции и окружная администрация.

До этого в городе Невьянске Свердловской области случился разрыв на линии электропередачи, что привело к сбоям в электроснабжении и выходу из строя трех насосов на Романовском водозаборе. В результате инцидента отопления и холодной воды лишились более 10 тысяч местных жителей. Прокуратура проводит проверку.