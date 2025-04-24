Безымянный «утопил» в пепле несколько населенных пунктов на Камчатке Четыре поселка на Камчатке засыпало пеплом из-за извержения вулкана Безымянный

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Вулкан Безымянный

Четыре населенных пункта Мильковского округа Камчатского края, а именно Лазо, Атласово, Таежный и Долиновка, оказались под слоем вулканического пепла после извержения вулкана Безымянный, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По данным местных властей, тревожных обращений от местных жителей в экстренные службы не поступало.

Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, — подчеркнули спасатели.

По их словам, Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря. В связи с этим для вулкана установлен красный код авиационной опасности. Это значит, что выбросы пепла опасны для всех типов воздушных судов. В МЧС порекомендовали жителям без острой необходимости не выходить на улицу, а также плотно закрывать окна и двери.

Как сообщила ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Безымянный выбросил столб пепла уже в пятый раз за сутки. Шлейф пепла протянулся на 32 километра на северо-северо-восток. Вулкан находится в 40 километрах от поселка Ключи. От Петропавловска-Камчатского его отделяют 350 километров.

До этого ученые зафиксировали образование нового горячего водоема в кальдере вулкана Шивелуч. В центре озера исследователи обнаружили активный грифон с кипящей водой, высота выбросов которого достигает 40 сантиметров. На поверхности водоема есть голубая пленка, вероятно, состоящая из сернистых соединений.