«Безумный вброс»: профессор усомнился в жалобах на опарышей в еде Профессор ИТМО Ишевский: личинки не выживают в еде после температурной обработки

Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга обнаружили опарышей в магазинных котлетах после жарки, еще одна женщина пожаловалась на наличие личинок в конфетах из супермаркета. Доцент кафедры технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом ИТМО Александр Ишевский усомнился в правдивости этих историй. По его словам, личинка является белковым веществом, которое погибает при температурной обработке, пишут «Невские новости».

Ученый объяснил, что после жарки котлет при температуре 150-170, все личинки бы просто погибли и не смогли активно ползать. Такое могло «биологическое чудо» могло произойти только в том случае, если полуфабрикат лежал очень долгое время, так как личинки заводятся на последней стадии гниения мяса.

Ишевский также убежден, что в шоколаде сами по себе не могли появиться опарыши.

В шоколаде ничего не может завестись, потому что там воды нет. Чтобы там что-то завелось, нужен внутренний раствор. Очередной безумный вброс, — прокомментировал специалист.

Сотрудники Роскачества ранее составили рейтинг рыбных консервов, производящихся в России. В частности, одним из ключевых критериев при оценке было «наличие паразитов в еде». По данным организации, личинки паразитов были обнаружены в продукции трех торговых марок из Подмосковья, Приморского края и Псковской области.