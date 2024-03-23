Безумие ВСУ у Белгорода объяснили наркотиками: новости СВО на утро 23 марта

Фото: МО Украины

Атаковавшие границу Белгородской области украинские военные могли быть под наркотиками, так как шли в атаку «в полный рост», не боясь встречного огня, заявил командир подразделения группировки прикрытия государственной границы России. По его словам, противник действовал «нахально и даже безумно»

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 марта, читайте в материале NEWS.ru.

17 украинских «Вампиров» уничтожены над Белгородской областью

Около 21:30 мск пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщает Минобороны РФ. В воздухе над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов.

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО пресекли две попытки атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате инцидента никто не пострадал.

Всего ночью порядка 12 украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО над территорией России. Над Брянской и Белгородской областями в итоге нейтрализовали по пять БПЛА, все аппараты были самолетного типа.

Штурмовики Су-25 ВКС России атакуют подразделения ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северодонецком направлении, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, пуски ракет выполнялись с малых высот.

После выполнения боевой задачи экипажи совершили маневр, выпустив тепловые ловушки. Затем военные успешно вернулись на аэродром вылета.

Фото: МО РФ

Названо условие, при котором Зеленский потеряет власть

Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины до тех пор, пока его приказания исполняются, завил в разговоре с NEWS.ru директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин. По его словам, если главу государства перестанут слушаться, например в случае государственного переворота, его ничто не спасет.

Он уточнил, что для госпереворота будет достаточно и поддержки Залужного со стороны западных посольств хотя бы на уровне «мы не вмешиваемся, это внутренние дела Украины».

В России посоветовали немцам и французам не забывать историю

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, как и немцам, не стоит забывать уроки истории, чтобы потом не «кусать локти», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на Совете Безопасности. Так он прокомментировал высказывание французского лидера о возможной отправке войск на Украину. По словам Небензи, наемники из Франции уже входят в Интернациональный легион ВСУ и выполняют задачи в тылу.

Он подчеркнул, что «безответственные заявления» Макрона можно списать на самопиар. Однако, как отметил постпред РФ, именно Франция была одним из первых соучастников «преступного режима» на Украине и проводила курс на эскалацию. По словам Небензи, в настоящее время Париж инициирует коалиции в поддержку Киева и поощряет отправку наемников, продолжая отрицать этот факт.

Военкор оценил последствия удара по Днепрогэсу

Мощнейшая ГЭС Украины — Днепрогэс — полностью прекратила свою работу, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Украина лишается крупных мощностей для маневрирования энергией, что грозит веерными отключениями электричества, а также проблемами на железных дорогах и производствах.

Коц уточнил, что Днепрогэс входит в единую украинскую энергосистему, выполняя роль «пикового регулятора». Она распределяет около 10% электроэнергии по населенным пунктам и объектам, расположенным по обоим берегам Днепра.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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