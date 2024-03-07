Безработным петербуржцам выдадут противогазы Госпрограмма: безработных жителей Петербурга к 2030 году обеспечат противогазами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неработающих жителей Санкт-Петербурга обеспечат противогазами к 2030 году, следует из обновленной госпрограммы по обеспечению законности, правопорядка и безопасности в городе. Как отмечается в документе, к этому времени будет создан запас противогазов всех типов, в том числе и детских. Отмечается, что программа реализуется в рамках мероприятий гражданской обороны.

Также к 2030 году в Шушарах должны будут построить склад для хранения средств радиационной и химической защиты. На эти цели выделено порядка 480 млн рублей.

Ранее в МЧС дали советы, как вести себя, если зазвучит реальный, а не учебный сигнал о радиационной опасности. Отмечается, что в этот момент необходимо срочно надеть респиратор, ватно-марлевую повязку или противогаз. Далее нужно собрать заготовленный заранее запас продуктов, средства медицинской защиты, предметы первой необходимости. После этого следует спрятаться в убежище, укрытии или подвале.

До этого в Приморском крае правоохранители возбудили дело после того, как преподаватель школы в поселке Лучегорск заставляла шестиклассников выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах. Прокуратурой установлено, что учитель физкультуры применила недопустимые и опасные методы воспитания во время урока.