Mash узнал, как безработный казак удивил полицейских домашним арсеналом Mash: целый арсенал нашли у безработного казака в Краснодарском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что дома у 54-летнего казака из Абинского района Краснодарского края Владимира Чернеги обнаружили автомат, три ружья, больше 1,5 тыс. патронов. По данным канала, мужчина был учредителем и атаманом Эриванского хуторского казачьего общества, но в настоящее время он безработный.

Как сообщил Mash, во время обыска у Чернеги нашли автомат Калашникова винтовку-тозовку, ружья ЗК и ТОЗ-Б, 1,5 тысячи патронов и гранату РДГ. По данным канала, все оружие не зарегистрировано, мужчина не был судим, но отказывается рассказывать о происхождении найденного.

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