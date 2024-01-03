Безработные жители Ярославля решились на диверсию за 100 тысяч рублей SHOT: куратор с Украины обещал россиянам 100 тысяч рублей за поджог в Ярославле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославле задержаны 18-летние безработные парень и девушка, пытавшиеся сжечь трансформаторную подстанцию по заданию украинского куратора, сообщает Telegram-канал SHOT. За совершение диверсии им пообещали 100 тысяч рублей.

Как стало известно каналу, попытка поджога подстанции на улице Мельничной произошла в конце декабря. Подозреваемые вскрыли ее, залили внутрь бензин и подожгли. Однако пламя быстро погасло, поэтому оборудование не получило повреждений.

После задержания молодых людей в телефоне у них была обнаружена переписка с украинским куратором, который обещал перевести им вознаграждение за поджог. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о диверсии. В случае признания вины им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Волгоградской области, которых подозревают в совершении диверсий. По версии следствия, мужчины действовали в интересах иностранного государства и получали за свою работу биткоины. Предполагается, что они имеют отношение к поджогу батарейного шкафа на железнодорожной станции Камышин-2.