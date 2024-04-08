Беспилотник ВСУ уничтожили над российским регионом Минобороны РФ: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена около 23.00 мск.

Около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью три украинских беспилотника, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Сообщения о дронах ВСУ были опубликованы с промежутком в 30 минут.

До этого Минобороны России информировало об атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Как предупреждали в оборонном ведомстве, 30 марта в 07:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого Минобороны передавало еще об одной попытке нападения со стороны Украины в регионе. В 08:00 мск в небе над областью уничтожили второй беспилотный летательный аппарат.