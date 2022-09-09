Беженцев из Харьковской области примут в Краснодарском крае

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look press

Беженки с детьми из Харьковской области смогут расположиться в здравницах Краснодарского края, сообщили в совмине региона со ссылкой на его главу Андрея Алексеенко. Отмечается, что ответственность за организацию эвакуации людей из опасных районов возьмет областная ВГА, передает ТАСС.

Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона, — сообщили в совете министров.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило выделение средств для выплат беженцам с Украины. На финансовую поддержку могут претендовать также граждане Луганской и Донецкой народных республик.

Указ о выплатах был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 августа. Согласно документу, беженцам полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эту сумму также могут получить и люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет получат доплату в три тысячи рублей. Кроме того, пятитысячное ежемесячное пособие будет выплачиваться ветеранам ВОВ.