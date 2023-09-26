Бездыханное тело медведя нашли на железнодорожных путях в Ленобласти

Мертвого медведя обнаружили на 151-м километре перегона Сала — Ивангород в Ленинградской области, сообщил Telegram-канал «78». Приехавшие на место происшествия специалисты зафиксировали у него травмы, характерные для наезда электрички.

Обстоятельства инцидента выясняются. Проверкой по факту гибели дикого животного занялась региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Тюмени три живодера издевались над пойманным в лесу енотом. Происходящее они записывали на видео, которое потом выложили в Сеть.

По данным Telegram-канала SHOT, живодеры засунули енота в мешок и отдали на растерзание собаке. Питомец однако не заинтересовался животным, поэтому молодые люди решили расправиться с ним сами. Один из подозреваемых забил енота до смерти поленом.

Также сообщалось, что ранее в московском районе Зюзино на территории школы обнаружили лису с выводком лисят. По словам сотрудников учебного учреждения, животное появлялось в округе и ранее. Оно исследовало территорию школы как минимум две недели. Администрация учреждения обратилась к специалистам-зоологам.

По данным «360», лис с потомством также находили в нескольких столичных парках. Специалисты считают, что присутствие диких животных в городе говорит о благоприятной экологической обстановке.