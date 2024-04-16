Бездомный сдал найденный iPhone за 600 рублей и попал за решетку Бездомный проведет почти два года в неволе за сдачу найденного iPhone в ломбард

Фото: Sebastian Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бездомного 53-летнего мужчину в Новосибирске приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии строго режима за то, что он сдал в ломбард найденный на улице iPhone 14, передает «КП - Новосибирск» со ссылкой на прокуратуру Первомайского района. Мужчина выручил с гаджета 600 рублей. Гражданин, потерявший смартфон стоимостью в 75 тысяч рублей, написал заявление на бездомного.

Накануне потерпевший вышел из магазина, достал ключи из кармана, дорогой смартфон выпал в снег. Бездомный нашел смартфон стоимостью в 75 тысяч рублей и отнес в ломбард, где получил за него 600 рублей. Деньги потратил на продукты, — сообщили в прокуратуре.

Вернуть телефон потерпевший не смог. В ломбарде гаджет пропал. Бездомный же признал вину. По какой статье его судили, не уточняется, но известно, что ранее он уже был судим.

Ранее в Уфе бездомный, которому полицейские позволили жить на территории местного ОВД, разбил заднее стекло автомобиля замначальника следствия. Машина сотрудницы была припаркована у помещения бывшего ведомственного бассейна, где и жил мужчина. Его возмутил запах выхлопных газов от автомобиля.