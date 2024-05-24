Бездомный поселился на лестнице в доме и напугал оружием жильцов В Красноярске вооруженный пистолетом бездомный напугал жителей многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители многоквартирного дома на улице Елены Стасовой в Красноярске пожаловались в полицию на бездомного с пистолетом, передает Telegram-канал Kras Mash. Мужчина обустроился на лестничной площадке, а рядом с лежанкой положил оружие.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Выяснилось, что пистолет игрушечный — как заявил его владелец, он был найден на детской площадке. В итоге мужчину выдворили из дома, а жильцов дома поблагодарили за бдительность. Неизвестно, были ли применены какие-либо меры в отношении нарушителя спокойствия.

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Ранее в американском Лас-Вегасе 29-летний мужчина без определенного места жительства убил случайного прохожего, а после съел части его лица. Злоумышленник после задержания заявил, что на поступок решился из-за одержимости. Позже он сообщил, что не спал несколько дней, а убитый им мужчина сам напал на него.

До этого в Уфе поймали 52-летнего бездомного, который подкарауливал местных жителей в подъездах и нападал на них. Одной из пострадавших оказалась школьница. Мотивы нападений преступника неизвестны, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.