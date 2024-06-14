Бездомный пес едва не лишил мальчика глаза На Сахалине бездомная собака вцепилась мальчику в лицо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Холмске Сахалинской области бездомная собака на детской площадке укусила мальчика за бровь, сообщает портал Sakh.online. Врачи отметили, что если бы собака попала клыком чуть ниже, в глаз, то ребенок мог бы стать инвалидом по зрению. Мать пятилетнего ребенка рассказала, что жители района неоднократно жаловались в мэрию на безнадзорных животных.

Мы обращались еще год назад, но отлова собак так и не было. Говорили, что заявки приняли и будут контролировать ситуацию, но бесполезно. Ни разу не видели, чтобы приезжала служба отлова. Пока страшный случай не произошел, никто ничего не делает, — рассказала мать потерпевшего.

По словам матери, сын после нападения собаки не спал всю ночь. Сам укус при этом оказался неглубоким.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела. Расследование ведется по статье о халатности.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, степень тяжести причиненного вреда потерпевшему, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за выполнение работ по обращению с животными без владельцев, а также принято процессуальное решение, — сообщили в СКР.

Ранее в подмосковном Королеве 49-летнего мужчину укусила за половой орган собака. Мужчина, будучи пьяным, начал дразнить во дворе пса, который в итоге и укусил его за промежность.