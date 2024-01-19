Бездомных собак вывезли на поезде в Приморье, чтобы их не усыпили в Бурятии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморье на поезде привезли 12 бездомных собак из Бурятии, чтобы спасти их от эвтаназии, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Волонтер приюта «Балто» Ольга Довгенко рассказала, что о вывозе договаривались с зоозащитниками в республике и искали проводников, чтобы они сопровождали животных.

Нужно обязательно иметь человека с бурятской стороны. Волонтеров, которые могут прийти в приют, посмотреть собачек, отобрать самых тяжелых, допустим, которым нужна экстренно помощь. И потом мы искали проводников, выставляя объявления, то есть это тоже не так просто, — сообщила Довгенко.

Волонтер объяснила, что первыми под эвтаназию попали бы именно истощенные собаки, с болезнями, поражением кожных покровов. По словам женщины, одна собака даже не могла выйти из клетки размером метр на метр, в которой ее держали взаперти больше месяца.

Во Владивосток из приюта «Ананда» в Улан-Удэ уже перевезли 37 собак. Животных определили в ветклиники, многие болеют, их восстановление может занять около трех месяцев, после чего всех переселят в приют «Балто». Там волонтеры будут пристраивать питомцев в семьи, при обязательно условии, что в случае отказа хозяин должен будет вернуть животное в приют.

В ноябре в Бурятии приняли закон, который разрешает усыплять бездомных собак при определенных условиях. В частности, умерщвление допускается в случае тяжелой болезни животного, травмирования. При этом под эвтаназию могут подпасть и безнадзорные псы, чьих хозяев не удалось найти, а также если животное напало на человека.