Бездомные приготовили еду на «Вечном огне» в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге несколько бездомных осквернили «Вечный огонь». Источник в правоохранительных органах сообщил СМИ, что бомжи решили приготовить еду, используя для этого пламя мемориала. По факту произошедшего проводится проверка.

Как уточнил собеседник издания, анонимное сообщение об осквернении памятника Великой Отечественной войны поступило в отделение полиции 30 июля. Местный житель рассказал, что несколько бездомных готовили обед на мемориальном огне. Другие детали произошедшего на данный момент не раскрываются. Бездомным за содеянное может грозить лишение свободы.

Сотрудники МВД России ранее задержали жителя Улан-Удэ, подозреваемого в порче бюста Героя Советского Союза Сергея Орешкова. По предварительным данным, 47-летний мужчина облил памятник черной краской по заданию куратора, с которым познакомился в интернете. Против него возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Задержанным оказался безработный писатель Саян Зарикуев. По словам самого мужчины, он был уверен, что задание ему дали российские спецслужбы. За осквернение бюста ему заплатили $100 и предложили устроить диверсию на железной дороге.